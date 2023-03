Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg muss im Spiel gegen Union Berlin am kommenden Sonntag möglicherweise auf Maxence Lacroix (22) verzichten.

Wolfsburg (SID) - Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg muss im Spiel gegen Union Berlin am kommenden Sonntag (19.30 Uhr/DAZN) möglicherweise auf Maxence Lacroix (22) verzichten. Der Abwehrspieler zog sich in der Begegnung gegen Eintracht Frankfurt (2:2) eine starke Prellung unterhalb der Kniekehle zu. Lacroix müsse vorerst kürzertreten, teilten die Niedersachsen am Montag mit.