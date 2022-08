Wolfsburg (SID) - Double-Gewinner VfL Wolfsburg muss zu Saisonbeginn ohne Sandra Starke (29) auskommen. Die Mittelfeldspielerin hat im Training am Dienstag einen Faserriss im linken Beckenmuskel erlitten und fällt nach Vereinsangaben mehrere Wochen aus. Der VfL startet am 11. September beim FSV Gütersloh in den DFB-Pokal, sechs Tage später steht der Bundesliga-Auftakt des Meisters gegen die SGS Essen auf dem Programm.