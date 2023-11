Bayern Münchens Fußballerinnen haben in der Champions League im zweiten Anlauf ihren ersten Erfolg gefeiert. Der deutsche Meister gewann in der Gruppe C beim französischen Topteam Paris St. Germain 1:0 (1:0) und rehabilitierte sich damit für das ernüchternde 2:2 im Auftaktspiel in der Vorwoche gegen den italienischen Vertreter AS Rom.

Münchens Aussichten im Kampf um die Viertelfinal-Qualifikation haben sich durch den Sieg nach dem entscheidenden Treffer von Magdalena Eriksson (21.) deutlich verbessert. Bayerns Gruppenkonkurrenten Rom und Ajax Amsterdam, das zum Vorrundenstart 2:0 gegen PSG gewonnen hatte, treffen erst am späteren Donnerstagabend aufeinander. Die jeweils zwei besten Mannschaften aus den vier Vierer-Gruppen schaffen nach der Vorrunde den Sprung in die Runde der besten Acht.