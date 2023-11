Der FC Barcelona patzt, Manchester City marschiert: Der englische Topklub um Tormaschine Erling Haaland hat auch sein viertes Spiel in der Champions League gewonnen und ist vorzeitig ins Achtelfinale eingezogen. Während City ohne Probleme mit 3:0 (2:0) gegen die Young Boys Bern gewann und die Gruppe G souverän anführt, musste Barca beim 0:1 (0:1) gegen Schachtar Donezk in Hamburg eine bittere Pleite einstecken.

"Es war eines der schlechtesten Spiele, an die ich mich in den letzten Jahren erinnern kann", sagte Barca-Trainer Xavi. Nationalmannschafts-Kapitän Ilkay Gündogan, Torhüter Marc-Andre ter Steg und Co. hatten große Probleme mit den Ukrainern, die Offensive um Stürmerstar Robert Lewandowski blieb völlig blass. Donezk verkürzte in Gruppe H den Rückstand auf Barca sowie den FC Porto (2:0 gegen Royal Antwerpen) dank des Treffers von Danylo Sikan (40.) auf drei Punkte und darf weiter von der K.o.-Phase träumen.

Haaland und Co. haben ihr Ticket bereits sicher, der Norweger brachte sein Team per Foulelfmeter (23.) in Führung und machte dann mit einem sehenswerten Treffer aus der Distanz alles klar (52.). Phil Foden (45.+1) hatte kurz vor der Pause erhöht.

In der Gruppe F mit Borussia Dortmund feierte AC Mailand gegen Paris St. Germain mit dem 2:1 (1:1) einen wichtigen "Dreier" und tat dem BVB einen Gefallen, Olivier Giroud (50.) war nach seinem Siegtor der gefeierte Held. Vor der Partie hatte es zwischen beiden Fan-Lagern massive Ausschreitungen gegeben, ein Paris-Anhänger war sogar niedergestochen worden.

Viel Spannung an den letzten beiden Spieltagen verspricht auch die Gruppe E. Atletico Madrid hatte beim 6:0 (2:0) gegen Celtic Glasgow nach einer frühen Rote Karte für Daizen Maeda (23.) leichtes Spiel und übernahm die Tabellenführung mit acht Punkten. Dahinter lauert mit einem Punkt weniger Lazio Rom, das 1:0 (1:0) gegen Feyenoord Rotterdam (6 Punkte) gewann.