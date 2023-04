Bayern München will im Champions-League-Kracher bei Manchester City seine perfekte Saisonbilanz in der Königsklasse ausbauen.

Manchester (SID) - Bayern München will im Champions-League-Kracher bei Manchester City seine perfekte Saisonbilanz in der Königsklasse ausbauen. "Wir haben siebenmal zu null gespielt, acht Siege eingefahren. Jetzt spielen wir gegen den nächsten sehr starken Gegner, hoffentlich können wir das weiterführen", sagte Abwehrchef Matthijs de Ligt vor dem Viertelfinal-Hinspiel am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) bei Manchester City.

Kingsley Coman bezeichnete die beeindruckende Serie des Rekordmeisters auf der Vereins-Homepage als "Wahnsinn". Die Münchner haben im bisherigen Saisonverlauf in acht Champions-League-Partien nur beim 4:2 in der Gruppenphase in Pilsen zwei Gegentreffer kassiert, auch gegen das Starensemble von Paris St. Germain stand im Achtelfinale die Null. Die Torbilanz lautet 21:2.

Im Duell mit Citys Top-Torjäger Erling Haaland sei nun das Entscheidende, "dass wir alles gemeinsam machen. Auch gegen PSG, gegen Mbappe, Messi und Neymar haben wir zusammen verteidigt. Es ist schwierig, im Eins gegen Eins gegen solche Spieler immer zu gewinnen. Wenn du aber intelligent miteinander spielst, ist alles möglich", betonte de Ligt.

Der frühere Dortmunder sei "einer der besten Stürmer der Welt, er ist in sehr guter Form. Manchester hat insgesamt eine unglaubliche Mannschaft. Diese Spieler brauchen nur einen kurzen Moment", warnte de Ligt: "Wir müssen eine Topleistung bringen, um Haaland zu stoppen. Aber wir sind sehr motiviert."

Selbst Offensivspieler Coman sieht den Schlüssel gegen das Team von Bayerns Ex-Trainer Pep Guardiola darin, "dass wir mit viel Energie verteidigen. Wir müssen sehr motiviert sein, als FC Bayern spielen: Mit Vertrauen, Willen, einfach alles geben." Das Rückspiel findet am 19. April in München statt.