London (SID) - Der in dieser Saison überragende Julian Brandt droht für das Bundesliga-Derby von Borussia Dortmund bei Schalke 04 am Samstag (18.30 Uhr/Sky) auszufallen. Der Offensivspieler hatte sich zu Beginn des Champions-League-Spiels beim FC Chelsea (0:2) am Dienstagabend mit schmerzverzerrtem Gesicht an die Hinterseite des linken Oberschenkels gefasst und um Auswechslung gebeten. Später war sein Oberschenkel bandagiert.

Vonseiten des BVB gab es am Mittwoch zunächst keine Angabe zur Schwere der Verletzung. Brandt hat in der laufenden Spielzeit acht Ligatore erzielt und vier weitere vorbereitet.