Der BVB will über den Einsatz des angeschlagenen Stammtorhüters Gregor Kobel im Achtelfinal-Rückspiel beim FC Chelsea am Dienstag entscheiden.

London (SID) - Borussia Dortmund will einen Einsatz des angeschlagenen Stammtorhüters Gregor Kobel im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League beim FC Chelsea am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) keinesfalls erzwingen. "Wir werden das Risiko minimieren", sagte Trainer Edin Terzic am Montag in London.

Der Schweizer Nationaltorhüter sei wegen muskulärer Probleme im Oberschenkel in den vergangenen Tagen behandelt worden, "er fühlte sich von Tag zu Tag besser". Eine Entscheidung über seine Einsatzfähigkeit werde aber erst am Spieltag fallen. Donyell Malen hingegen, der zuletzt wegen eines Schlages auf den Knöchel pausiert hatte, kehrt sicher in den Kader zurück.

Terzic zeigte sich optimistisch, "dass wir an die guten Leistungen der vergangenen Wochen anknüpfen können". Der BVB hat alle zehn Pflichtspiele seit dem Jahreswechsel gewonnen, darunter auch das Hinspiel (1:0).