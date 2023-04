Manchester (SID) - Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Michael Ballack sieht den deutschen Rekordmeister Bayern München im Champions-League-Viertelfinale gegen Manchester City nicht in der Außenseiterrolle. "Sie müssen sich im übergeordneten Sinn nicht nach City richten. Bayern München ist Bayern München. Bayern ist gefürchtet: weltweit, in Europa, in diesem Wettbewerb. Keiner will gegen den FC Bayern München spielen. Weil er diese brutale Qualität besitzt, dazu eine riesige Erfahrung aufweist und zudem verinnerlicht hat, was es ausmacht zu gewinnen", sagte Ballack im kicker-Interview.

Das Hinspiel findet am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) in Manchester statt. Eine Schlüsselrolle kommt Tormaschine Erling Haaland zu. "Haaland war der, der City gefehlt hat - als ihr Plan B und als Kontrast zum ewigen Kurzpassspiel. Er ist ein absoluter Gewinn", sagte Ballack.

Kritisch sieht der 46-Jährige derweil eine Aufblähung der Champions League. "Dieser Modus wird dem Fußball ebenso wenig guttun wie eine WM mit 48 Teams. Das 'Produkt Fußball' - wir reden über ein Premiumprodukt, da müssen die Besten spielen - wird immer mehr aufgeweicht, und damit auch die Qualität", sagte Ballack und mahnte: "Die Verbände müssen aufpassen, dass sie ihr Produkt stärken."