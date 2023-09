Union Berlin setzt bei seiner Premiere in der Champions League erstmals auf Leonardo Bonucci.

Union Berlin setzt bei seiner Premiere in der Champions League erstmals auf Leonardo Bonucci. Der italienische Europameister, der vor rund drei Wochen von Juventus Turin nach Köpenick gewechselt war, steht am Mittwochabend (18.45 Uhr/DAZN) in der Startelf gegen Real Madrid und feiert damit sein Debüt im Union-Trikot.

An der Seite des 36-Jährigen verteidigen Diogo Leite und Danilho Doekhi. Davor vertraut Trainer Urs Fischer auf Josip Juranovic, Lucas Tousart, Alex Kral, Aissa Laidouni und Nationalspieler Robin Gosens. Vorne agiert das Sturmduo Sheraldo Becker und Kevin Behrens. Im Tor steht Frederik Rönnow.

Bei Real steht unter anderem Nationalspieler Antonio Rüdiger in der Startelf, auf Rio-Weltmeister Toni Kroos verzichtet Trainer Carlo Ancelotti in der Anfangsformation.