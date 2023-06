Wegen Warnungen vor schweren Unwettern ist der Beginn des Jubelkorsos von Champions-League-Sieger Manchester City am Montagabend auf 19.00 Uhr Ortszeit (20.00 Uhr MESZ) verschoben worden. Die Entscheidung traf die Stadtverwaltung in Absprache vor allem mit den Citizens und Meteorologen. Zum Zeitpunkt der Verschiebung der Triumphfahrt der Mannschaft von Nationalspieler Ilkay Gündogan mit den Trophäen für Erfolge in Meisterschaft, FA-Cup und Königsklasse hatten sich die Straßen der 600.000-Einwohner-Stadt bereits durch Zigtausende von Fans der Himmelblauen stark gefüllt.