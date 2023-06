Inter Mailands Trainer Simone Inzaghi hat in der Vorbereitung auf das Finale in Istanbul Erling Haaland besondere Aufmerksamkeit geschenkt.

Mit einem Taktik-Kniff gegen die Tormaschine: Inter Mailands Trainer Simone Inzaghi hat in der Vorbereitung auf das Champions-League-Finale in Istanbul Erling Haaland besondere Aufmerksamkeit geschenkt. "Wir haben ihn genau im Blick und etwas vorbereitet, um ihn ruhig zu halten", sagte der 47-Jährige bei der Pressekonferenz vor dem großen Duell gegen Manchester City am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und DAZN).

"Wir wissen, wie stark Haaland ist", fügte Inzaghi an, aber das gelte für das gesamte Team des englischen Meisters von Teammanager Pep Guardiola. Der italienische Pokalsieger brauche vor allem vier Dinge im Atatürk-Olympiastadion: "Fitness, Beine, Verstand und Herz", wie Inzaghi aufzählte.

Inter geht als klarer Außenseiter in die Partie, rechnet sich aber selbstbewusst etwas aus. "Das ist der letzte Schritt und wir müssen bereit sein, ihn zu gehen", sagte der argentinische Weltmeister Lautaro Martinez: "Es ist ein großer Traum von uns, den Pokal mit nach Mailand zu nehmen."

Sollte es nach 120 Minuten keine Entscheidung geben, ist Inter vorbereitet, berichtete Inzaghi: "Wir haben die ganze Saison über Elfmeter trainiert und werden dies auch heute noch tun."