Köln (SID) - Der FC Liverpool von Teammanager Jürgen Klopp will den letzten Schritt zum Champions-League-Finale in Paris gehen. Die Reds treten um 21.00 Uhr beim FC Villarreal an und nehmen einen 2:0-Vorsprung mit ins Rückspiel nach Spanien. Doch der LFC ist gewarnt: Im Estadio de la Ceramica bereitete Villarreal bereits dem FC Bayern größte Probleme.

Die Basketballer des FC Bayern haben die Chance, mit einem Sieg beim Hauptrundenprimus FC Barcelona erstmals ins Final Four der EuroLeague einzuziehen. Im entscheidenden fünften Spiel der Serie ist der Mannschaft von Trainer Andrea Trinchieri im "Rachen des Hais" alles zuzutrauen. Los geht es im Palau Blaugrana um 20.00 Uhr.