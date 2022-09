Frauenfußball-Bundesligist Bayern München peilt am Donnerstag den erneuten Einzug in die Champions League an.

Frankfurt am Main (SID) - Frauenfußball-Bundesligist Bayern München peilt am Donnerstag den erneuten Einzug in die Champions League an. Der frühere deutsche Meister geht mit einem 1:0-Vorsprung in das Rückspiel der letzten Qualifikationsrunde gegen den spanischen Erstligisten Real Sociedad San Sebastian. Anstoß in München ist um 19.00 Uhr.

Der deutsche Rekordmeister THW Kiel ist am Donnerstag in der Champions League gefordert. Im Vorrunden-Heimspiel gegen den ungarischen Vertreter Pick Szeged peilen die Kieler Wiedergutmachung für ihre Niederlage vor Wochenfrist beim slowenischen Titelträger RK Celje an.

Die deutschen Volleyballerinnen stehen bei der WM vor einer hohen Hürde. Nach ihren Auftaktsiegen gegen Bulgarien und Kasachstan fordert die Mannschaft von Bundestrainer Vital Heynen in Lodz in ihrem dritten Vorrundenspiel Titelverteidiger Serbien heraus.