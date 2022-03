Beim FIFA-Kongress in der katarischen Hauptstadt Doha stimmt sich der Weltverband auf die WM in diesem Jahr ein.

Köln (SID) - Beim FIFA-Kongress in der katarischen Hauptstadt Doha stimmt sich der Weltverband auf die WM in diesem Jahr ein. Große Diskussionen sind nicht zu erwarten, die Pläne zur Verkürzung des WM-Zyklus stehen nicht auf der Tagesordnung. Der Umgang mit Russland wird dagegen eine Rolle spielen. Überlagert wird die Veranstaltung von den anhaltenden Diskussionen um die Menschenrechtslage in Katar.

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben das Halbfinale der Champions League fest im Blick. Die Mannschaft von Trainer Tommy Stroot geht selbstbewusst ins Viertelfinal-Rückspiel gegen Arsenal London, die erhoffte große Kulisse in der VW-Arena soll dem VfL nach dem 1:1 im Hinspiel zusätzliche Motivation geben. Anstoß ist um 18.45 Uhr.