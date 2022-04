Köln (SID) - Drei Tage nach dem 2:2 im Showdown der englischen Premier League kämpfen Manchester City und der FC Liverpool um den Einzug ins Halbfinale der Champions League. ManCity und Coach Pep Guardiola haben bei den Defensivkünstlern von Atletico Madrid die schwerere Aufgabe, das Hinspiel gewannen die Engländer nur 1:0. Jürgen Klopps Liverpool kam in Spiel eins bei Benfica Lissabon zu einem 3:1 und hat damit eine glänzende Ausgangsposition für das zweite Duell an der Anfield Road. Anstoß ist um 21.00 Uhr.

Bei ATP-Masters von Monte Carlo greift auch Deutschlands Topspieler Alexander Zverev bei seinem - vom Davis Cup in Brasilien abgesehen - ersten Saisonauftritt auf Sand ins Geschehen ein. Der Hamburger trifft in der zweiten Runde am frühen Abend auf den Argentinier Federico Delbonis.