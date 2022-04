Köln (SID) - Teammanager Jürgen Klopp und der FC Liverpool sind auf ihrer Jagd nach dem Quadruple im Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen Bayern-Bezwinger FC Villarreal gefordert. Die Reds, die wettbewerbsübergreifend in dieser Saison bisher erst drei Niederlagen kassiert und bereits den englischen Ligapokal gewonnen haben, gehen in Anfield ab 21.00 Uhr MESZ als Favorit in die Partie.

Die Basketballer von Bayern München erhoffen sich gegen den großen Favoriten FC Barcelona eine erneute Sensation. Durch den Coup in Katalonien glichen die Münchner die Best-of-five-Serie im Viertelfinale der EuroLeague aus, das dritte Spiel findet ab 20.45 Uhr wieder vor heimischer Kulisse in München statt. Zuletzt kassierten die Bayern im Rennen um die Spitzenposition in der Bundesliga jedoch einen Rückschlag.

Olympiasieger Alexander Zverev steigt ins ATP-Turnier in München ein. Der topgesetzte Hamburger trifft nach einem Freilos zum Auftakt im Achtelfinale auf den 18 Jahre alten Dänen Holger Rune, gegen den Zverev zuvor noch nie auf der Tour gespielt hat.

Pokalsieger VfB Friedrichshafen kann im vierten Spiel der Bundesliga-Finalserie die 14. Meisterschaft vorzeitig perfekt machen. Der Rekordchampion trifft ab 20.00 Uhr vor heimischer Kulisse auf Titelverteidiger Berlin Recycling Volleys, der den ersten Matchball der Friedrichshafener abwehrte. In der Best-of-five-Serie steht es 2:1 für den VfB. Anfang März hatten die Häfler den Pokal gewonnen.