Bayern München will den Schwung aus der Champions League in die Bundesliga mitnehmen.

Köln (SID) - Bayern München will den Schwung aus der Champions League in die Bundesliga mitnehmen. Nach dem eindrucksvollen 3:0 beim FC Barcelona empfängt der Rekordmeister um 15.30 Uhr den FSV Mainz 05, mit einem Sieg können sich die Bayern zumindest vorübergehend an die Spitze setzen. Im Abendspiel um 18.30 Uhr trifft Mario Götze mit Eintracht Frankfurt auf seinen Ex-Klub Borussia Dortmund.

Die Formel-1-Saison biegt auf die Zielgerade ein, beim Großen Preis von Mexiko steht um 22.00 Uhr das drittletzte Qualifying des Jahres an. Für Weltmeister Max Verstappen im Red Bull geht es um einen Rekord, mit seinem 14. Saisonsieg würde er Michael Schumacher und Sebastian Vettel hinter sich lassen. Mick Schumacher kämpft um Punkte und ein weiteres Jahr in der Königsklasse des Motorsports.