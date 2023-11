Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund kann im wichtigen Champions-League-Spiel beim italienischen Topklub AC Mailand vielleicht wieder auf Karim Adeyemi und Sebastien Haller zurückgreifen. "Wir hoffen, dass beide am Dienstag eine Option sind. Wir müssen abwarten, wie es sich entwickelt", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl.

Die Offensivspieler hatten die Begegnung gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag (4:2) erkrankt verpasst. "Wir hoffen, dass es Haller und Adeyemi schnellstmöglich wieder besser geht, damit sie am Montag mit uns reisen können", sagte Trainer Edin Terzic. Mit einem Erfolg in Mailand hätte der BVB das Achtelfinale in der Königsklasse erreicht.