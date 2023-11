Borussia Dortmund muss im Champions-League-Spiel am Dienstag (18.45 Uhr/Prime Video) gegen Newcastle United erneut auf Kapitän Emre Can verzichten.

Borussia Dortmund muss im Champions-League-Spiel am Dienstag (18.45 Uhr/Prime Video) gegen Newcastle United erneut auf Kapitän Emre Can verzichten. Der Fußball-Nationalspieler steht laut den Ruhr Nachrichten nicht im Kader. Can hatte sich beim Sieg im Hinspiel in England (1:0) verletzt. Er verpasste auch das Abschlusstraining am Montagabend.

Die zuletzt angeschlagenen Marius Wolf und Ramy Bensebaini fuhren am Dienstagmittag mit ins Teamhotel. Sie dürften Trainer Edin Terzic in der wegweisenden Begegnung damit zur Verfügung stehen.