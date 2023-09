Galatasaray Istanbul hat in der Champions-League-Gruppe von Bayern München einen Fehlstart knapp verhindert.

Galatasaray Istanbul hat in der Champions-League-Gruppe von Bayern München einen Fehlstart knapp verhindert. Der türkische Fußball-Meister glich gegen den dänischen Champion FC Kopenhagen einen 0:2-Rückstand in der Schlussphase aus und kam noch zu einem 2:2 (0:1).

Der Franzose Sacha Boey (86.) und der Brasilianer Tete (88.) trafen für Galatasaray, das ab der 73. Spielminute bei seinem ersten Königsklassenauftritt seit 2019 in Überzahl spielte. Kopenhagens Abwehrmann Elias Jelert sah Gelb-Rot, zuvor waren die Dänen durch Mohamed Elyounoussi (35.) in Führung gegangen und hatten durch Diogo Goncalves (58.) erhöht. Kopenhagen empfängt am 3. Oktober als nächsten Gegner den FC Bayern.