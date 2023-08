Zum Start des Ticketverkaufs für die Champions-League-Heimspiele von Union Berlin ist es aufgrund des großen Andrangs zu Problemen gekommen. Zwischenzeitlich hätten die Zugriffe auf den Online-Ticketshop die aktuelle Mitgliederzahl des Vereins um mehrere Zehntausend überschritten, teilten die Köpenicker am Donnerstagabend mit. Das habe zu einer Überlastung des Servers geführt.

Demnach hätten viele Union-Fans versucht, den Ticketshop mit verschiedenen Geräten gleichzeitig zu erreichen. Kurzfristig mussten daher "zusätzliche Sicherungsmaßnahmen für den Shop ergriffen werden, um die Zahl der gleichzeitigen Zugriffe zu beschränken und eine vollständige Abwicklung aktiver Verkaufsvorgänge zu gewährleisten", hieß es in der Mitteilung: "Diese Sicherungsmaßnahmen werden Fans aktuell leider auf zahlreichen Endgeräten als Fehlermeldungen angezeigt."

Der Ticketdienstleister arbeite an einer Lösung des Problems. Dennoch wurden insgesamt 27.225 Dauerkarten für alle drei Heimspiele von 15.150 Käufern erworben.

Die Köpenicker treten erstmals in ihrer Vereinsgeschichte in der Königsklasse an, die Auslosung für die Gruppenphase findet am 31. August statt. Union wird seine Champions-League-Heimspiele aus logistischen Gründen im Olympiastadion austragen.