Thomas Müller kann die öffentliche Kritik an Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting während dessen Zeit bei Paris St. Germain nicht nachvollziehen.

München (SID) - Thomas Müller kann die öffentliche Kritik an Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting während dessen Zeit bei Paris St. Germain nicht nachvollziehen. "Wenn er veralbert wurde, hatten die Leute, die das getan haben, sicher keine Ahnung vom Fußball", sagte der Profi von Bayern München über seinen Mitspieler.

Choupo-Moting kam im Oktober 2020 ablösefrei von PSG, dem Gegner des deutschen Fußball-Rekordmeisters im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN). Für Paris hat er in 51 Pflichtspielen neun Tore erzielt.

In München stand der gebürtige Hamburger zunächst im Schatten von Robert Lewandowski. Seit dessen Abgang blüht "Mr. Choupo" auf, er hat in dieser Saison in 25 Partien schon 16-mal getroffen. Erst kürzlich verlängerte der 33-Jährige seinen Vertrag bis 2024.

"Man sieht seine Qualitäten", betonte Müller: "Er kann den Ball extrem gut sichern, hat eine Auge für seine Mitspieler und schießt Tore." Auch in Paris hätte Choupo-Moting sicher "mehr Einsatzzeit bekommen dürfen. Die Qualität hatte er mit Sicherheit, aber es passt nicht immer", ergänzte der Routinier, "bei uns ist er ein ganz wichtiger Faktor".