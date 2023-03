Bundesliga-Krösus FC Bayern scheffelt in der Champions League weiter Millionen.

München (SID) - Allein der Einzug ins Viertelfinale nach dem 2:0 (0:0) gegen Paris St. Germain bringt dem deutschen Rekordmeister eine Prämie in Höhe von 10,6 Millionen Euro von der Europäischen Fußball-Union (UEFA) ein. Damit kommen die Münchner auf insgesamt bereits rund 90 Millionen an Einnahmen aus der Königsklasse.

Im Fall des siebten Titelgewinns in der Champions League nach 1974, 1975, 1976, 2001, 2013 und 2020 winken den Bayern insgesamt 121,5 Millionen Euro Prämien. Dazu kommen noch die Zuschauereinnahmen aus den bis zu sechs Heimspielen und die Gelder aus dem Marktpool - jeweils in zweistelliger Millionenhöhe.

Ein Einzug ins Halbfinale würde von der UEFA mit weiteren 12,5 Millionen Euro Prämie belohnt. Im Endspiel am 10. Juni in Istanbul erhält der Sieger neben dem begehrten Henkelpott 20 Millionen Euro aus dem UEFA-Topf, der Verlierer 15,5 Millionen.