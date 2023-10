Ex-Weltmeister Toni Kroos hat in seinem Jubiläumsspiel mit Real Madrid den nächsten Schritt Richtung Achtelfinale gemacht. Die Königlichen setzten sich in der 100. Champions-League-Partie des Mittelfeldmotors für Real mit 3:2 (2:1) beim italienischen Meister SSC Neapel durch und erklommen dank des zweiten Erfolgs in Gruppe C mit Union Berlin die Tabellenführung. Vinicius Junior (27.), Jude Bellingham (34.) und Napoli-Torhüter Alex Meret (78.) trafen für die Madrilenen.

Nationalspieler Kai Havertz kassierte dagegen mit dem FC Arsenal überraschend die erste Saisonniederlage. Im zweiten Gruppenspiel verloren die favorisierten Gunners trotz der Führung durch Gabriel Jesus (14.) beim RC Lens mit 1:2 (1:1). Adrien Thomasson (25.) und Elye Wahi (69.) drehten das Spiel, Havertz wurde nach 70 Minuten ausgewechselt. Beim 2:2 (0:0) im Parallelspiel der Gruppe B rettete die PSV Eindhoven in letzter Minute einen Punkt gegen den FC Sevilla.

In der Bayern-Gruppe A blieb Galatasaray Istanbul nach einem wilden 3:2 (1:1) in Überzahl bei Manchester United an den Münchnern dran. Wilfried Zaha (23.), Kerem Aktürkoglu (71.) und Mauro Icardi (81.) machten trotz eines verschossenen Foulelfmeters (78.) die Überraschung im Old Trafford perfekt, die Türken rückten mit vier Zählern auf Rang zwei. United verspielte nach Treffern von Rasmus Hojlund (17./67.) und der Gelb-Roten Karte gegen Casemiro (77.) gleich zweimal eine Führung und steht mit null Zählern am Tabellenende.

Der frühere Gladbacher Marcus Thuram (62.) bescherte Inter Mailand, Finalist in der Vorsaison, ein schmuckloses 1:0 (0:0) gegen Benfica Lissabon um Trainer Roger Schmidt, für den es die zweite Niederlage im zweiten Spiel war. Real Sociedad San Sebastian feierte derweil den ersten Sieg in der Königsklasse seit 20 Jahren. Dank der Treffer von Kapitän Mikel Oyarzabal (7.) und Brais Mendez (27.) setzten sich die Basken mit 2:0 (2:0) bei Red Bull Salzburg durch - und eroberten Platz eins in Gruppe D.