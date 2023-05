Das frühere Bayern-Talent Timothy Tillman trifft mit seinem Los Angeles FC im Finale der Champions League von Nord- und Mittelamerika auf Club Leon. Leon besiegte im mexikanischen Duell Tigres UANL im Halbfinal-Rückspiel mit 3:1 (2:0) und drehte damit die 1:2-Niederlage aus dem Hinspiel. Leon erreichte damit erstmals das Endspiel der Königsklasse im Kontinentalverband CONCACAF.

Das Finale wird ebenfalls mit Hin- und Rückspiel ausgetragen. Im Hinspiel am 31. Mai hat Leon Heimrecht, die Entscheidung fällt dann am 4. Juni in Los Angeles. Tillman (24) hatte am Dienstag im Halbfinal-Rückspiel beim 3:0 (1:0) gegen die Philadelphia Union das wichtige Tor zur 1:0-Führung (13.) erzielt. Das Hinspiel war 1:1 ausgegangen.