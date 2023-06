Finale der Champions League: Ilkay Gündogan führt die "Skyblues" an, Robin Gosens muss zunächst auf der Bank Platz nehmen.

Ilkay Gündogan führt die "Skyblues" an, Robin Gosens muss zunächst auf der Bank Platz nehmen: Während Teammanager Pep Guardiola wie erwartet im Champions-League-Finale in Istanbul (21.00 Uhr/ZDF und DAZN) seinen Kapitän Gündogan in die Startelf von Manchester City beordert hat, muss dessen Nationalmannschaftskollege bei Inter Mailand zunächst Federico Dimarco den Vortritt lassen. Gosens kam im Saisonverlauf häufiger als Joker zum Einsatz.

Im Sturm setzt Inter-Coach Simone Inzaghi an der Seite des Weltmeisters Lautaro Martinez auf den früheren Bundesliga-Torschützenkönig Edin Dzeko. Er gab dem 37-jährigen Bosnier damit den Vorzug vor dem Belgier Romelu Lukaku. Guardiola entschied sich in der Defensive wohl für eine Dreierkette und ließ den englischen Nationalspieler Kyle Walker zunächst auf der Bank. - Die Mannschaftsaufstellungen für das Champions-League-Finale:

Manchester City: Ederson - Akanji, Ruben Dias, Ake - Rodrigo, Stones - Bernardo Silva, de Bruyne, Gündogan, Grealish - Haaland. - Teammanager: Guardiola

Inter Mailand: Onana - Darmian, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Brozovic, Dimarco - Barella, Calhanoglu - Dzeko, Martinez. - Trainer: Inzaghi

Schiedsrichter: Szymon Marciniak (Polen)