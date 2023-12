Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala hat sich auf dem Weg an die Spitze auch vom früheren Dortmunder Jadon Sancho inspirieren lassen.

Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala hat sich auf dem Weg an die Spitze auch vom früheren Dortmunder Jadon Sancho inspirieren lassen. "Es war sicher schön zu sehen und hat mir einen Schub gegeben in dem Vertrauen, dass ich es auch schaffen kann", sagte der Profi von Bayern München über den Aufstieg des englischen Angreifers in der Bundesliga beim BVB.

Sancho (23) war 2017 aus der U23 von Manchester City zur Borussia gewechselt. Zwei Jahre später ging Musiala (20) vom FC Chelsea nach München, wo er inzwischen wie aus der deutschen Nationalmannschaft nicht mehr wegzudenken ist.

Sancho dagegen kehrte 2021 auf die Insel zurück, als er zu Manchester United wechselte. Doch unter Trainer Erik ten Hag spielt der Angreifer beim Champions-League-Gegner der Bayern längst keine Rolle mehr. Ein Abschied im Winter steht im Raum, neben einem Comeback beim BVB ist ein Wechsel zum FC Barcelona im Gespräch.

Musiala fasst beim deutschen Rekordmeister nach einer Verletzungspause gerade wieder Fuß. "Ich fühle mich gut und habe sehr hart trainiert, um wieder fit zu sein", sagte er. Noch gebe es aber "ein kleines Limit" für ihn in Sachen Einsatzzeit. Trainer Thomas Tuchel bestätigte, Musiala sei nach seiner Rückkehr beim 1:5 in Frankfurt für "maximal 60 Minuten" bereit.