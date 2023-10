Marco Rose war nach dem wegweisenden Champions-League-Sieg voll des Lobes für Kunstschütze Xavi Simons. Der erst 20-Jährige sei "ein außergewöhnlicher Spieler", sagte der RB-Coach nach dem 3:1 (1:0) gegen Roter Stern Belgrad, an dem der Offensivspieler mit einem Treffer und einer Vorlage maßgeblichen Anteil hatte.

Das Traumtor zum 2:0 durch Simons (59.) sei "natürlich sehr schön" gewesen, sagte Rose: "Heute hat er wieder ein tolles Spiel gemacht, ein tolles Tor geschossen, macht Spaß." Die Leihgabe von Paris St. Germain sei ein "absoluter Gewinn" für die Mannschaft, ergänzte Sportdirektor Rouven Schröder.

Zuvor hatte Simons bereits David Raum, der zum Spieler des Spiels ausgezeichnet wurde, bei dessen erstem Königsklassen-Treffer (13.) in Szene gesetzt. Dani Olmo, der am vergangenen Samstag in Darmstadt zurückgekehrt war, machte in der 84. Minute dann alles klar.

Das Tor des spanischen Spielmachers gebe diesem nach langer Verletzungspause "ein gutes Gefühl" und zeige zudem "seine Wertigkeit für das Team" betonte Rose: "Er gibt uns Ruhe, Struktur, Klarheit."

Durch den zweiten Sieg in der Königsklasse machte Leipzig einen großen Schritt Richtung Achtelfinale, als Gruppenzweiter hinter Titelverteidiger Manchester City hat RB sechs Punkte auf dem Konto und nach drei Spielen bereits fünf Zähler Vorsprung vor Young Boys Bern und Belgrad.

Bei den Serben ist RB am 7. November zu Gast. "Einen Vorgeschmack auf die Stimmung in Belgrad haben wir heute bekommen", sagte Rose mit Blick auf die mitgereisten serbischen Fans: "Das wird sicher ein heißer Tanz."