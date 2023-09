Harry Kane hatte gute Laune. Und die kleine Neckerei der Superstars mit Stürmerlegende Thierry Henry trug erheblich dazu bei. "Ich habe eine Frage", begann TV-Experte Henry das Interview mit dem Angreifer von Bayern München bei CBS Sports, "aber vorher wollte ich dir etwas sagen: Rot-weiß steht dir gut!"

Kane lachte auf, und auch Henry freute sich im Studio über sein Witzchen. "Sorry, das musste ich einfach loswerden", rief er. Der Hintergrund der kleinen Alberei nach dem Bayern-Sieg in der Champions League gegen Manchester United (4:3): Henry stürmte einst für den rot-weißen FC Arsenal, dem größten Rivalen von Kanes Ex-Klub Tottenham.

Kane wusste also, was auf ihn zukommen würde. Als Moderatorin Kate Abdo die Schalte nach München mit der Erklärung einleitete, sie hätte für Kane eigens das Interview mit Arsenal-Profi Gabriel Jesus abgebrochen, fragte Kane lachend: "War das Thierrys Entscheidung?"

Auch zum Ende des Gesprächs meldete sich der Franzose noch einmal zu Wort. "Harry, einen habe ich noch für dich, jetzt, wo du rot-weiß trägst: Du weißt, was am Wochenende passieren wird? Ich weiß, dass du es weißt. Tu nicht so, als wüsstest du es nicht. Wer wird gewinnen?" Also im Stadtderby zwischen Arsenal und den Spurs am Sonntag (15.00 Uhr/Sky).

Kanes trockene Antwort: "Natürlich Tottenham. Wir (!) sind gut in die Saison gestartet. Es dürfte ein großartiges Spiel werden." Und der Flachs danach wieder blühen. "Ich schicke dir eine Textnachricht", kündigte Kane an. Fortsetzung folgt.