41,2 Prozent der Fußballfans glauben laut einer Umfrage an ein Aus von Bayern im Viertelfinale der Champions League gegen Manchester City.

Köln (SID) - Optimismus sieht anders aus: 41,2 Prozent der Fußballfans glauben laut einer Umfrage der Voting-App FanQ im Auftrag des SID an ein Aus von Bayern München im Viertelfinale der Champions League gegen Manchester City. Am Dienstagabend steht das Hinspiel auf der Insel auf dem Programm.

45,9 Prozent rechnen indes mit dem Einzug des FC Bayern ins Halbfinale. 19,5 Prozent gehen sogar vom Titelgewinn der Münchner in der Königsklasse aus. Über 1300 Anhänger wurden von FanQ befragt.

Der aus Fansicht beste Spieler der bisherigen Champions-League-Saison wird am Dienstagabend aufseiten von ManCity auflaufen. 55,0 Prozent stimmten für den Ex-Dortmunder Erling Haaland ab. Auf Platz zwei folgt der Münchner Jamal Musiala mit 17,6 Prozent. Ex-Bundesliga-Profi Kevin De Bruyne von den Citizens komplettiert das Spitzen-Trio in diesem Ranking mit 14,1 Prozent der Stimmen.

Die Euphorie vor dem Duell zwischen den Trainerfüchsen Pep Guardiola und Thomas Tuchel ist groß. 80,3 Prozent gaben an, sich am meisten auf das Duell ManCity vs. FC Bayern im Viertelfinale zu freuen.

Auf die Frage, ob dem FCB seine "Mia san Mia"-Mentalität verloren gegangen sei, antworteten allerdings 49,9 Prozent mit einem klaren "Ja", während 33,6 Prozent "Nein" wählten.