Köln (SID) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen ist am Sonntag laut bwin kein Stolperstein für Rekordmeister Bayern München. Der Spitzenreiter gastiert mit einer Siegquote von 1,60 beim Werksklub (Quote 4,60). Ein Punktgewinn der Rheinländer ist mit einer Quote von 4,60 notiert.

Auf einen Punktverlust des FCB lauert Borussia Dortmund. Nach dem Rückschlag im Revierderby bei Schalke 04 (2:2), geht der BVB gegen den seit vier Spielen torlosen 1. FC Köln mit einer Siegquote von 1,47 als klarer Favorit in die Partie. Einen FC-Erfolg belohnt der Buchmacher mit einer Quote von 6,25.

Im Kampf um die Champions-League-Plätze kommt es am Sonntag zum direkten Duell zwischen Union Berlin und Eintracht Frankfurt (Quote 3,10). Die SGE geht bei den Eisernen (Quote 2,35) als Außenseiter ins Spiel.