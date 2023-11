Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund wird von Sportwettenanbieter bwin im Champions-League-Duell gegen Newcastle United am Dienstag (18.45 Uhr) auf Augenhöhe gehandelt. Der BVB ist vom Buchmacher mit der Quote von 2,55 im Signal Iduna Park minimal besser notiert als die Engländer (Quote 2,60).

Laut des Unternehmens behält Rekordmeister Bayern München auch am vierten Spieltag der Königsklasse seine weiße Weste. Der Sportwettenanbieter geht fest davon aus, dass die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel am Mittwoch (21.00 Uhr) ihren vierten Sieg in der Gruppenphase holt. Mit einer Siegquote von 1,22 gehen die Bayern als klarer Favorit in das Rückspiel gegen Galatasaray Istanbul (Quote 11,00).

Union Berlin ist dagegen am Mittwoch (18.45) klarer Außenseiter beim italienischen Meister SSC Neapel. Nach der 0:1-Hinspiel-Niederlage droht in Italien die 13. Pflichtspiel-Pleite in Folge. Mit einer Quote von 1,44 liegt Napoli in der Gunst der Buchmacher deutlich vor den Köpenickern (Quote 7,00).

RB Leipzig traut der Sportwettenanbieter bei Roter Stern Belgrad (Quote 5,25) am Dienstag (21.00) mit einer Quote von 1,55 dagegen einen Sieg zu.