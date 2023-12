Trotz der Pleite gegen Frankfurt reist Bayern für Sportwettenanbieter bwin als knapper Favorit in das "Theater der Träume" von Manchester United.

Trotz der 1:5-Pleite in der Fußball-Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt reist Bayern München für Sportwettenanbieter bwin als knapper Favorit in das "Theater der Träume" von Manchester United. Beim englischen Rekordmeister (Siegquote 2,65) zahlt der Buchmacher für den fünften Sieg der Münchner im sechsten Gruppenspiel für 10 Euro Einsatz 23,70 Euro zurück.

Union Berlin benötigt am Dienstag einen Sieg gegen Real Madrid und Schützenhilfe durch die SSC Neapel, um international in der Europa League weitermachen zu können. Gelingt den Eisernen eine Sensation gegen die Königlichen (Siegquote 1,80), zahlt das Unternehmen das 4,00-fache des Einsatzes zurück. Napoli ist gegen Braga (Siegquote 6,25) mit einer Quote von 1,47 klarer Favorit.

Am Mittwoch empfängt der Borussia Dortmund Top-Favorit Paris St. Germain (Siegquote 1,88) um Weltstar Kylian Mbappe mit einer Außenseiter-Quote von 3,70 vor heimischer Kulisse.

Der ebenfalls feststehende Achtelfinalist RB Leipzig ist im letzten Gruppenspiel gegen die Young Boys Bern (Siegquote 7,75) mit einer Quote von 1,35 klarer Anwärter auf einen Erfolg.