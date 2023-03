Turin (SID) - Trainer Christian Streich sieht die Rollen vor dem Spiel des Jahres seines SC Freiburg in der Europa League klar verteilt. Juventus Turin sei der "Favorit. Deshalb wird in Italien bestimmt erwartet, dass Juve weiterkommt", sagte der 57-Jährige vor dem Achtelfinal-Hinspiel am Donnerstag (21.00 Uhr/RTL): "Wir werden alles tun, damit das so nicht stattfindet."

Für den Sport-Club gehe es in Turin darum, ein Ergebnis zu erzielen, "damit wir im Rückspiel die Chance aufs Weiterkommen haben", sagte Streich. Den Druck sieht er beim italienischen Rekordmeister, da Juve aufgrund eines Punktabzuges wegen Bilanzfälschung in der Liga weit zurückliegt und die Champions League wohl nur über einen Europa-League-Triumph erreichen würde. "Die ganzen Tifosi erwarten einen klaren Sieg", sagte Streich, der von seiner Mannschaft "Mut" fordert.

Personell kann der Freiburger Trainer fast aus dem Vollen schöpfen. Offensivspieler Michael Gregoritsch kehrt zurück, nachdem er im Ligaspiel bei Borussia Mönchengladbach (0:0) krankheitsbedingt gefehlt hatte. Auf den erkrankten Woo-Yeong Jeong müssen die Breisgauer dagegen verzichten.