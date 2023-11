Trainer Edin Terzic von Borussia Dortmund will sich beim Kampf um den Einzug ins Achtelfinale der Champions League auf keine Rechenspiele einlassen.

Trainer Edin Terzic vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund will sich beim Kampf um den Einzug ins Achtelfinale der Champions League auf keine Rechenspiele einlassen. "Wir werden uns darauf vorbereiten, als Sieger nach Hause zu gehen und in die nächste Runde einzuziehen. Das ist unser klares Ziel", sagte Terzic vor dem Spiel beim 19-maligen italienischen Meister am Dienstagabend (21.00 Uhr/Prime Video).

Mit einem Erfolg hätte der BVB als dritte deutsche Mannschaft nach Bayern München und RB Leipzig die K.o.-Runde in der Königsklasse erreicht. Bei einer Niederlage droht allerdings der Absturz auf Platz drei. Dortmund führt mit sieben Punkten die Gruppe F vor Paris St. Germain (6) und Milan (5) an. Am letzten Spieltag erwartet der BVB den französischen Meister.

Mit einem Punkt will sich Terzic vor dem Anpfiff nicht begnügen, er sagte aber auch: "Man muss die Geschichte, die Dynamik des Spiels abwarten."