Manchester (SID) - Bayern Münchens Trainer Thomas Tuchel hat vor dem Champions-League-Viertelfinale bei Manchester City einmal mehr die große Hochachtung vor seinem Kollegen Pep Guardiola verdeutlicht. "Ich lerne von seinen Mannschaften. Das macht mich zu einem besseren Trainer. Es ist faszinierend und auf eine Art einzigartig", sagte Tuchel über den Spanier vor dem Hinspiel am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video).

Vor Jahren hatten sich Tuchel und Guardiola in einer Münchner Bar zu einem Austausch über Taktik getroffen. "Ich war sehr dankbar für diese großartige Möglichkeit. Ich war damals ein sehr unbekannter Trainer. Pep hat mir einen Einblick gegeben, wie er Fußball sieht. Das war sehr prägend", sagte Tuchel am Montag, stellte aber auch klar: "Ich bin kein Fanboy. Wir werden alles daran setzen, dem Spiel unseren Stempel aufzudrücken."

Tuchels Bilanz gegen Guardiola ist in vier Spielen positiv, unter anderem entschied er mit Chelsea 2021 das Finale der Königsklasse gegen City. "Ich zieh keine Schlüsse aus den letzten Duellen. Pep schafft es jedes Mal, einen eigenen Stil zu kreieren", sagte Tuchel. Es sei "relativ klar, was City spielt. Es stecken sechs, sieben Jahre Pep in dieser Mannschaft. Es wird Momente geben, in denen wir leiden."

Die Vorfreude sei aber "riesengroß. City ist der Maßstab. Wir wollen bestehen. Die Mannschaft hat jedes Recht, selbstbewusst zu sein", so der Bayern-Coach mit Blick auf bislang acht Bayern-Siege in dieser Saison in acht Champions-League-Spielen.

City-Torjäger Erling Haaland bescheinigte Tuchel "unglaublich beeindruckende Zahlen, diese Athletik, der Hunger auf Tore. Aber er ist es nicht alleine. Das werden wir nur im Verbund lösen. Wir müssen uns in den direkten Duellen behaupten."

Dem FC Bayern wird Torjäger Eric Maxim Choupo-Moting (Knieprobleme) fehlen. Dafür kehrt Mathys Tel nach einer Muskelverletzung in den Kader zurück.