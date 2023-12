Den Zittersieg von Borussia Mönchengladbach im DFB-Pokal gegen Wolfsburg sahen in der ARD-Liveübertragung 3,3 Millionen Fußballfans.

Den 1:0-Zittersieg von Borussia Mönchengladbach nach Verlängerung im DFB-Pokal im Erstligaduell gegen den VfL Wolfsburg sahen in der Liveübertragung in der ARD am Dienstagabend 3,3 Millionen Fußballfans. Der Marktanteil bei dem 20.45-Uhr-Spiel lag bei 11,6 Prozent.

Das Zweitligaduell zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem 1. FC Nürnberg (2:0) wollten ab 18.00 Uhr im Ersten 2,32 Millionen (MA: 11,4 Prozent) sehen. Die DFB-Pokalzusammenfassung ab 23.32 Uhr verfolgten in der ARD noch 2,09 Millionen (MA: 16,6 Prozent). Alle Spiele im DFB-Pokal werden außerdem vom Pay-TV-Sender Sky live übertragen.

Das Nations-League-Spiel der deutschen Fußballerinnen in Cardiff ab 19.30 Uhr gegen Gastgeber Wales (0:0) wurde parallel zu den DFB-Pokalspielen bei sportschau.de live gestreamt.