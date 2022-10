München (SID) - Bayern München muss im Pokal-Derby beim FC Augsburg erneut auf Kapitän Manuel Neuer verzichten. "Er hat nach wie vor Schmerzen", sagte Trainer Julian Nagelsmann vor dem Zweitrundenspiel am Mittwoch (20.45 Uhr/ZDF und Sky). Den Nationaltorhüter plagt weiterhin eine Schultereckgelenkprellung. Neuer wird im dritten Spiel in Folge von Sven Ulreich ersetzt.

Bei Neuer sei das Spiel am Wochenende gegen Hoffenheim "angepeilt", so Nagelsmann: "Da müssen wir aber auch schauen, das ist eine Gratwanderung. Jedes Spiel, das er zu früh macht, wirft ihn zurück. Wir werden kein Risiko eingehen."

Dafür kann der 20-malige Pokalsieger wieder auf Thomas Müller bauen, der beim jüngsten 5:0 gegen den SC Freiburg wegen muskulärer Probleme gefehlt hatte. Sein Einsatz in Augsburg sei eigentlich "nicht geplant" gewesen, sagte Nagelsmann. Aber im Abschlusstraining am Dienstag habe Müller "einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht". Der Offensivspieler werde aber zunächst auf der Bank sitzen.

Leroy Sane fehlt wegen eines Muskelfaserrisses. "Das ist ärgerlich. Der hat eigentlich nie eine Muskelverletzung", sagte der Bayern-Coach. Er gehe "eher von drei Wochen" Pause aus. Angeschlagen ist zudem Noussair Mazraoui wegen muskulärer Probleme.

Für die Bayern steht das Derby beim FCA ganz im Zeichen von Wiedergutmachung: Zum einen verlor der Rekordmeister vor einem Monat in der Liga bei den Schwaben mit 0:1. Es war in Augsburg bereits die zweite Auswärtspleite in Folge. Zudem blamierten sich die Münchner in den vergangenen beiden Jahren jeweils in der zweiten Pokalrunde: zuletzt beim 0:5 in Gladbach, davor bei Zweitligist Kiel (Aus im Elfmeterschießen).