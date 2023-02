Den 2:1-Sieg von Borussia Dortmund im DFB-Pokal beim VfL Bochum haben in der Live-Übertragung des ZDF am Mittwochabend 5,25 Millionen Fans verfolgt.

Bochum (SID) - Den 2:1-Sieg des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund im DFB-Pokal beim Revierrivalen VfL Bochum haben in der Live-Übertragung des ZDF am Mittwochabend 5,25 Millionen Fans verfolgt. Der Marktanteil betrug 21,5 Prozent. Das Nachbarschaftsduell sorgte für die beste Reichweite im Zweiten am Mittwoch.