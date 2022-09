Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann lost am Sonntag (16.30 Uhr/Sky) das Achtelfinale im DFB-Pokal der Frauen aus.

Frankfurt am Main (SID) - Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann lost am Sonntag (16.30 Uhr/Sky) das Achtelfinale im DFB-Pokal der Frauen aus. Ziehungsleiterin im Sky-Studio in Unterföhring ist Marie-Louise Eta, Assistenztrainerin der deutschen U17-Juniorinnen. Alle zwölf Bundesligisten haben die Runde der letzten 16 erreicht, hinzu kommen vier Zweitligisten.

Ausgetragen wird das Achtelfinale vom 19./20. November, das Viertelfinale findet am 28. Februar/1. März 2023 statt. Die Vorschlussrunde ist für den 15./16. April 2023 terminiert, das Pokalfinale steigt am 18. Mai 2023 in Köln.