ZDF-Parasportexpertin Denise Schindler lost am Sonntag in der Halbzeitpause des Topspiels der Frauen-Bundesliga zwischen Bayern München und dem VfL Wolfsburg das Achtelfinale des DFB-Pokals aus. Das gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Mittwoch bekannt. Als Ziehungsleiter fungiert DFB-Vizepräsident Peter Frymuth.

Das Achtelfinale wird am 5./6. Dezember ausgetragen. Das Finale findet am 25. Mai 2024 im Berliner Olympiastadion statt.