Köln (SID) - Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben ihre große DFB-Pokalserie ausgebaut und halten auch im neunten Jahr in Folge Kurs auf den Final-Triumph. Die Double-Gewinnerinnen setzten sich am Dienstagabend im Viertelfinale beim Erstligarivalen 1. FC Köln mit 4:0 (2:0) durch, Wolfsburg gewann damit sein 43. Pokalspiel in Serie. In der Vorschlussrunde steht ebenfalls der SC Freiburg und überraschend auch Zweitligaspitzenreiter RB Leipzig.

Die Leipzigerinnen fertigten den Erstligisten SGS Essen mit 6:1 (4:0) ab und spielen als einziger unterklassiger Klub im Halbfinale. Freiburg hatte beim Zweitligisten Carl Zeiss Jena bei einem 4:0 (2:0) kaum Probleme. Am späteren Dienstagabend (20.30 Uhr/alle Sky) tritt der FC Bayern, Pokalsieger von 2012, noch bei der TSG Hoffenheim an.

Vor 3521 Fans im Stadion von Viktoria Köln dominierten die Wolfsburgerinnen das Spiel gegen den FC von Beginn an recht deutlich. Ewa Pajor (24.) sowie die deutschen Nationalspielerinnen Svenja Huth (42.), Marina Hegering (66.) und Jule Brand (88.) trafen für den deutschen Meister.

Das Halbfinale wird am kommenden Sonntag (17.15 Uhr/Sky) ausgelost. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus zieht dann die Paarungen, DFB-Präsident Bernd Neuendorf übernimmt die Aufgabe als Ziehungsleiter. Die Vorschlussrunde steigt vom 15. bis 17. April, das Endspiel im Kölner Rhein-Energie-Stadion findet am 18. Mai statt.