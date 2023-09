FUSSBALL: Der Großteil der ersten Runde im DFB-Pokal ist längst absolviert, der Rekordmeister aber muss noch ran. Nach der 7:0-Gala in der Liga gegen den VfL Bochum tritt der FC Bayern als klarer Favorit bei Drittligist Preußen Münster an. Anpfiff im Preußenstadion ist um 20.45 Uhr.

FUSSBALL: Nach dem blamablen Vorrundenaus bei der WM missglückte den DFB-Frauen auch der Neustart in der Nations League beim 0:2 in Dänemark. Gegen Island soll in Bochum im zweiten Gruppenspiel ab 18.15 Uhr endlich wieder ein Sieg her.

TENNIS: Olympiasieger Alexander Zverev steht in seiner Comeback-Saison kurz vor dem zweiten Titel. Im Endspiel beim Hartplatzturnier im chinesischen Chengdu ist der Hamburger gegen den ungesetzten Russen Roman Safiullin hoher Favorit. Das Match ist für 11.00 Uhr deutscher Zeit angesetzt. Für Zverev wäre es der 21. Titel auf der ATP-Tour.