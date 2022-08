Köln (SID) - Tabellenführer Bayern München empfängt zum Topspiel des vierten Spieltags um 18.30 Uhr Verfolger Mönchengladbach. Trotz Rekordstart mit neun Punkten und 15:1 Toren ist die Nagelsmann-Elf im Bundesliga-Klassiker gegen die Borussia gewarnt: Von den letzten 17 Pflichtspielduellen gewann Gladbach acht, Bayern nur sechs. In der vergangenen Saison gab es aus Borussen-Sicht sogar zwei Siege und ein Remis, das furiose 5:0 im DFB-Pokal inklusive. In den Nachmittagsspielen um 15.30 Uhr sind unter anderem Pokalsieger RB Leipzig gegen den VfL Wolfsburg, Vizemeister Borussia Dortmund bei Hertha BSC und der Tabellenvorletzte Bayer Leverkusen beim FSV Mainz 05 gefordert.

Beim Großen Preis von Belgien steht am Samstag um 13.00 Uhr das dritte freie Training an, ehe um 16.00 Uhr das Qualifying folgt. Beim WM-Lauf in Spa-Francorchamps geht Weltmeister Max Verstappen im Red Bull mit 80 Punkten Vorsprung auf Verfolger Charles Leclerc im Ferrari an den Start.

Spitzenspiel am sechsten Zweitliga-Spieltag in Darmstadt: Das Team von Torsten Lieberknecht empfängt um 13.00 Uhr den 1. FC Heidenheim zum Duell Zweiter gegen Dritter. Zeitgleich trifft der FC St. Pauli auf den SC Paderborn und der Karlsruher SC auf Hansa Rostock. Im Abendspiel um 20.30 Uhr schlägt das Herz von Fußball-Nostalgikern höher, wenn der 1. FC Nürnberg den einstigen Bundesliga-Dino Hamburger SV empfängt. Die beiden Aufstiegsaspiranten laufen in dieser Saison noch ihren eigenen Ansprüchen hinterher.