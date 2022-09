Dortmund (SID) - Der frühere BVB-Stürmer Lucas Barrios hat im Alter von 37 Jahren seine aktive Karriere beendet. Das teilte der 36-malige Fußball-Nationalspieler Paraguays in den Sozialen Medien mit. "Danke für die bedingungslose Unterstützung in all den Jahren", schrieb Barrios bei Twitter.

Der Offensivmann erzielte für die Dortmunder 49 Tore in 102 Pflichtspielen. In seiner BVB-Zeit zwischen 2009 und 2012 gewann er mit den Schwarz-Gelben zwei Mal die Meisterschaft und ein Mal den DFB-Pokal.

Barrios kann in seiner Laufbahn auf insgesamt 17 Profi-Stationen zurückblicken. Nach eigener Aussage habe er mehrere Angebote anderer Klubs vorliegen gehabt, sich aber bewusst gegen eine Fortsetzung seiner Karriere entschieden.