München (SID) - Der deutsche Rekordmeister Bayern München hat via Twitter seinem an Prostata-Krebs erkrankten Ex-Trainer Louis van Gaal Mut gemacht. "Alles Gute und eine schnelle Genesung", schrieb der Bundesliga-Tabellenführer am Montag.

Der 70 Jahre alte Coach hatte am Sonntag im niederländischen Fernsehen erstmals über seine gesundheitlichen Probleme gesprochen. Von 2009 bis 2011 stand van Gaal beim FC Bayern unter Vertrag, gleich in seiner ersten Saison holte er das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal.