Frankfurt am Main (SID) - Offensivspieler Jesper Lindström wird dem Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt im Hessen-Derby gegen Darmstadt 98 fehlen. Der 22-Jährige fällt aufgrund einer Oberschenkelverhärtung aus. Das bestätigte Trainer Oliver Glasner vor dem Achtelfinale im DFB-Pokal am Dienstag (20.45 Uhr/ARD und Sky) gegen den Zweitligisten. Im Ligaspiel beim 1. FC Köln am Wochenende soll Lindström wieder zur Verfügung stehen.

Als Ersatz könnte Rafael Borre in die Startelf rücken. Zudem sei es denkbar, Topscorer Randal Kolo Muani oder Daichi Kamada auf Lindströms Position zu ziehen, sagte der Eintracht-Coach. Kapitän Sebastian Rode erhielt von Glasner eine Einsatzgarantie.

Gegen die Lilien, die seit 20 Spielen keine Niederlage mehr kassiert haben, sei das klare Ziel der Einzug ins Viertelfinale. "Wir werden alles daran setzen, dass diese Serie von Darmstadt reißt", kündigte Glasner an.