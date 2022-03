Trainer Stefan Leitl vom Bundesligisten SpVgg Greuther Fürth will beim Mitaufsteiger VfL Bochum am Samstag den ersten Auswärtssieg einfahren.

Fürth (SID) - Trainer Stefan Leitl vom Fußball-Bundesligisten SpVgg Greuther Fürth will beim Mitaufsteiger VfL Bochum am Samstag (15.30 Uhr/Sky) den ersten Auswärtssieg einfahren. "Wir haben in den vergangenen Wochen gute Auswärtsspiele gezeigt, aber leider keine Ergebnisse erzielt", sagte Leitl am Freitag: "Ich bin davon überzeugt, dass wir aus Bochum was mitnehmen, am liebsten die drei Punkte."

Dass Bochum unter der Woche im DFB-Pokal gegen den SC Freiburg (1:2) bereits gespielt habe, sieht der Fürth-Coach nicht als Vorteil für seine Mannschaft. "Wir sind im Spitzensport unterwegs und jeder Spieler, der in der Bundesliga unterwegs ist, kann auch mal drei Spiele in der Woche absolvieren. Von daher ist das Thema für uns nicht relevant."

Gegen Bochum müsse Fürth "ein hohes Tempo fahren", betonte Leitl. Das Auswärtsspiel kommt dabei für Gideon Jung und Jessic Ngankam wohl noch zu früh.