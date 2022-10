Spiesen-Elversberg (SID) - Der VfL Bochum nimmt aus dem mühsamen Erfolg gegen den Drittliga-Spitzenreiter viel Mut für das Duell mit dem Tabellenführer der Fußball-Bundesliga mit. "Aus jedem Spiel, das man gewinnt, zieht man Selbstvertrauen", sagte Trainer Thomas Letsch nach dem 1:0 (0:0) bei der SV Elversberg in der zweiten Runde des DFB-Pokals: "Wir haben uns reingebissen. Es muss uns ein gutes Gefühl geben, dass wir das geschafft haben."

Die Vorfreude auf die kommende Bundesliga-Partie gegen Union Berlin (15.30 Uhr/DAZN) ist enorm beim Schlusslicht. "Ein Traditionsspiel am Sonntag. Was Schöneres gibt es doch gar nicht", sagte Flügelspieler Gerrit Holtmann mit breitem Grinsen. "Mit unseren Fans im Rücken werden wir alles geben, um ein gutes Spiel zu machen", ergänzte Dominique Heintz. Aber das werde "ein ganz anderes Spiel" als in Elversberg.

Dort bewahrte Anthony Losilla den ideenlosen VfL im Anschluss an einen Freistoß spät vor einer Verlängerung. "Es war einfach schlecht von uns, wir hatten nicht die Lösungen. Wir machen in der 85. das 1:0 und das ist wichtiger als alles andere in unserer Situation", betonte Holtmann. Sicher habe es am Dienstagabend negative Dinge gegeben, führte Letsch aus: "Aber wir haben das Spiel gewonnen, darum geht es im Pokal."