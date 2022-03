Nach dem DFB-Pokalspiel am Mittwoch gegen RB Leipzig will Hannover 96 einen mit Sachspenden gefüllten Bus an die ukrainisch-polnische Grenze bringen.

Hannover (SID) - Nach dem DFB-Pokalspiel am Mittwoch (18.30 Uhr/Sky und Sport1) gegen den Bundesligisten RB Leipzig will Zweitligist Hannover 96 einen mit Sachspenden gefüllten Bus an die ukrainisch-polnische Grenze bringen. Der Bus steht ab 16.30 Uhr am WM-Stadion am Maschsee für Hilfswillige bereit, wie die Niedersachsen am Dienstag mitteilten. Es werden 25.000 Zuschauer erwartet.

Auf dem Rückweg nach Deutschland können nach Rücksprache mit der Stadt Hannover bis zu 79 Geflüchtete mitgenommen werden. Sie werden nach ihrer Ankunft zunächst in städtischen Unterkünften untergebracht.